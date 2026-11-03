दिवाली-छठ पर यात्रियों को राहत: नई दिल्ली और गोरखपुर के बीच चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, बस्ती में भी होगा ठहराव

जागरण संवाददाता, बस्ती। दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने नई दिल्ली और गोरखपुर के बीच आरक्षित साप्ताहिक त्यौहार विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 04022/04021 नंबर की यह ट्रेन दो-दो फेरों में संचालित होगी। इससे बस्ती सहित आसपास के जिलों के यात्रियों को दिल्ली आने-जाने में सहूलियत मिलेगी।

रेलवे प्रशासन के अनुसार, ट्रेन संख्या 04022 नई दिल्ली-गोरखपुर त्यौहार विशेष छह और 13 नवंबर, शुक्रवार को नई दिल्ली से दोपहर 2:30 बजे रवाना होगी। यह रात 9:12 बजे लखनऊ पहुंचेगी। इसके बाद अगले दिन रात 1:32 बजे गोंडा, सुबह 2:40 बजे बस्ती और 3:30 बजे खलीलाबाद पहुंचकर सुबह 4:10 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।