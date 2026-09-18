बस्ती में नौकरी छोड़ एमकॉम पास युवा ने शुरू की ड्रैगन फ्रूट की खेती, अब हर साल कमा रहे लाखों

अरुण सिंह, बभनान, बस्ती। परंपरागत खेती से इतर आधुनिक कृषि तकनीक और नवाचार को अपनाकर गौर ब्लाक के कोठवा गांव के रहने वाले युवा किसान देवांश पांडेय सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त देवांश ने नौकरी की तलाश तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि खेती में नए प्रयोग कर इसे बेहतर आय का माध्यम बनाया। करीब तीन वर्ष पहले शुरू की गई ड्रैगन फ्रूट की खेती से उन्हें लाखों रुपये की आमदनी हो रही है। उनकी सफलता आसपास के किसानों के लिए भी प्रेरणा बन रही है।

देवांश पांडेय ने एमिटी यूनिवर्सिटी, लखनऊ से एमकाम व बीएड की शिक्षा ग्रहण की। पढ़ाई के साथ खेती में उनकी रुचि ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। उन्होंने आधुनिक और व्यावसायिक खेती को अपनाते हुए ड्रैगन फ्रूट उत्पादन का निर्णय लिया। पिता गौर ब्लाक के एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। तीन वर्ष पहले उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद परिवार के सामने परिस्थितियां बदलीं, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने खेती को नए तरीके से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और आधुनिक खेती के जरिए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाया।

वर्ष 2023 में देवांश ने करीब डेढ़ एकड़ भूमि में ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए थे। उस समय क्षेत्र में इस फल की खेती करने वाले किसान बहुत कम थे। स्थानीय स्तर पर पौधे उपलब्ध न होने के कारण उन्हें बाहर से पौधे मंगाने पड़े। एक पौधे की कीमत करीब 90 रुपये भुगतान करना पड़ा। परिवहन पर भी काफी खर्च हुआ।

पौधों की खरीद, खेत की तैयारी, संरचना निर्माण और अन्य व्यवस्थाओं को मिलाकर डेढ़ एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू करने में करीब 12 लाख रुपये की लागत आई थी। मेहनत और धैर्य का परिणाम जल्द ही सामने आने लगा। वर्ष 2024 से पौधों में फल आने शुरू हो गए। दूसरे वर्ष में ही उन्होंने डेढ़ एकड़ खेत से करीब 15 क्विंटल ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन किया।