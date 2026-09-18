बस्ती होकर न्यू जलपाईगुड़ी-गोमती नगर के बीच चलेगी साप्ताहिक त्योहार विशेष ट्रेन, रेलवे ने जारी किया टाइम टेबल

जागरण संवाददाता, बस्ती। दशहरा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की अतिरिक्त सुविधा के लिए न्यू जलपाईगुड़ी-गोमती नगर के बीच वाया बस्ती साप्ताहिक त्योहार विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 05742 और 05741 नंबर की यह विशेष ट्रेन दोनों दिशाओं में कुल नौ फेरों का संचालन करेगी।

05742 न्यू जलपाईगुड़ी-गोमती नगर साप्ताहिक त्योहार विशेष ट्रेन चार अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को न्यू जलपाईगुड़ी से सुबह 8:30 बजे रवाना होगी। ट्रेन दूसरे दिन गोरखपुर से 2:25 बजे, बस्ती से 3:32 बजे होकर सुबह 9:10 बजे गोमती नगर पहुंचेगी।