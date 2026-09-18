Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

बस्ती होकर न्यू जलपाईगुड़ी-गोमती नगर के बीच चलेगी साप्ताहिक त्योहार विशेष ट्रेन, रेलवे ने जारी किया टाइम टेबल

By Mahendra Tripathi Tripathi Edited By: Vivek Shukla
Published: Fri, 18 Sep 2026 01:15 PM (IST)

पूर्वोत्तर रेलवे ने दशहरा, दीपावली और छठ पर्व के लिए न्यू जलपाईगुड़ी-गोमती नगर के बीच वाया बस्ती साप्ताहिक त्योहार विशेष ...और पढ़ें

यात्रियों की सुविधा के लिए चार अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को न्यू जलपाईगुड़ी से होगा संचालन। जागरण

 यात्रियों की सुविधा के लिए चार अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को न्यू जलपाईगुड़ी से होगा संचालन। जागरण

HighLights

  1. न्यू जलपाईगुड़ी-गोमती नगर के बीच साप्ताहिक त्योहार विशेष ट्रेन।

  2. दशहरा, दीपावली, छठ पर्व के लिए यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा।

  3. ट्रेन 05742 और 05741 कुल नौ फेरे लगाएगी।

जागरण संवाददाता, बस्ती। दशहरा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की अतिरिक्त सुविधा के लिए न्यू जलपाईगुड़ी-गोमती नगर के बीच वाया बस्ती साप्ताहिक त्योहार विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 05742 और 05741 नंबर की यह विशेष ट्रेन दोनों दिशाओं में कुल नौ फेरों का संचालन करेगी।

05742 न्यू जलपाईगुड़ी-गोमती नगर साप्ताहिक त्योहार विशेष ट्रेन चार अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को न्यू जलपाईगुड़ी से सुबह 8:30 बजे रवाना होगी। ट्रेन दूसरे दिन गोरखपुर से 2:25 बजे, बस्ती से 3:32 बजे होकर सुबह 9:10 बजे गोमती नगर पहुंचेगी।

वापसी में 05741 गोमती नगर-न्यू जलपाईगुड़ी साप्ताहिक त्योहार विशेष ट्रेन पांच अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को गोमती नगर से दोपहर 12:20 बजे रवाना होगी। ट्रेन बस्ती में रात 8:00 बजे और गोरखपुर में 9:15 बजे पहुंचेगी। दूसरे दिन छपरा से रात 1:05 बजे रवाना होकर दोपहर 3:00 बजे न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचेगी।

यह भी पढ़ें- गोरखपुर के रास्ते न्यू जलपाईगुड़ी तक चलेगी पूजा स्पेशल, रेलवे ने किया शेड्यूल जारी

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि विशेष ट्रेन में कुल 22 कोच लगाए जाएंगे। इनमें एक जनरेटर सह लगेज यान, एक एलएसएलआरडी और सामान्य द्वितीय श्रेणी के 20 कोच शामिल हैं। इससे त्योहारों के दौरान यात्रियों को अतिरिक्त आवागमन सुविधा मिलेगी।

यह भी पढ़ें- गोरखपुर रेलवे अस्पताल के बाहर चाय-पकौड़ी की दुकानों पर बिक रही 'उपचार पुस्तिका', गोपनीयता का खतरा