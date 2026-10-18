मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे बस्ती, हरीश द्विवेदी की मां यशोदा देवी को दी श्रद्धांजलि

जागरण संवाददाता, बस्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को बस्ती जिले के तेलियाजोत गांव पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी की मां यशोदा देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शोक संतप्त परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकाप्टर सुबह 11:10 बजे तेलियाजोत गांव के निकट बने अस्थायी हेलीपैड पर उतरा। इसके बाद वह स्टाफ कार से हरीश द्विवेदी के आवास पहुंचे। वहां यशोदा देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और परिवार के सदस्यों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की।

इस दौरान हरीश द्विवेदी ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया।

इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र, पूर्व सांसद अष्टभुजा शुक्ल, पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ल, पूर्व जिलाध्यक्ष पवन कसौधन, सदर ब्लाक प्रमुख राकेश श्रीवास्तव, विनोद सिंह सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। हेलीपैड पर नेताओं ने सीएम से की मुलाकात कुड़ी गांव स्थित हेलीपैड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भाजपा के चुनिंदा नेताओं ने मुलाकात की।



सुरक्षा को लेकर सतर्क रहा प्रशासन