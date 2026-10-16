बस्ती के सोनहा में एक घंटे की थानेदार बनीं कक्षा आठ की छात्रा शिवांगी, बोली- मुझे भी बनना है अफसर

जागरण संवाददाता भानपुर, बस्ती। मिशन शक्ति फेज-6 के तहत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय नरखोरिया व उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ोखर की छात्राओं को सोनहा थाना का भ्रमण कराया गया। इस दौरान कक्षा आठ की छात्रा शिवांगी विश्वकर्मा को एक घंटे के लिए सोनहा का थानाध्यक्ष बनाया गया।

उनके द्वारा थाने पर आने वाली महिलाओं एवं अन्य फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उन्हें पुलिस की कार्यप्रणाली एवं जनसमस्याओं के निस्तारण की प्रक्रिया से परिचित कराया गया। शिवांगी ने बताया कि इससे उनका आत्मबल बढ़ा है। वह आगे पढ़ाई करके अफसर बनना चाहती हूं।

बालिकाओं को महिला सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण एवं मिशन शक्ति फेज-6 के संबंध में जागरूक किया गया। छात्राओं को थाना सोनहा की कार्यप्रणाली से अवगत कराने हेतु महिला शक्ति केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, सीसीटीएनएस कार्यालय, थानाध्यक्ष कार्यालय, हवालात, आगंतुक कक्ष एवं मिशन शक्ति कक्ष का भ्रमण कराया गया तथा पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।