UP चुनाव: उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का हमला, कहा- अखिलेश को पता नहीं, सपा की जमीन खिसकी

जागरण संवाददाता, बस्ती। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रविवार शाम तेलियाजोत गांव पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी की दिवंगत मां यशोदा देवी को श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

मीडिया से बातचीत में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने प्रदेश में सपा की सरकार बनने की बात कही है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव दिग्भ्रमित हैं। उन्हें पता नहीं है कि उनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। प्रदेश के लोग समाजवादी पार्टी के शासनकाल की कथित गुंडागर्दी और अराजकता को आज भी नहीं भूले हैं।