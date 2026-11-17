जागरण संवाददाता, बस्ती। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के 18 नवंबर को बस्ती आ रहे हैं। सुबह 10 बजे वह जनपद की सीमा घघौवा पहुंचेंगे। वहां भाजपा नेता व कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद वह विक्रमजोत के निकट स्थित एक होटल के सभागार में हर्रैया विधान सभा क्षेत्र के पूर्व व वर्तमान भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहां से वह बस्ती सर्किट हाउस पहुंचेगे। यहां वह बस्ती सदर विधान सभा क्षेत्र के पूर्व व वर्तमान पार्टी पदाधिकारियों संग बैठक करेंगे।

प्रदेश अध्यक्ष के आगमन की तैयारियों को लेकर भाजपा जिला कार्यालय में मंगलवार को तैयारी बैठक की गई। अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हर्रैया व सदर विधान सभा क्षेत्र में बैठक करेंगे। उनके आगमन के लिए कार्यक्रम, स्वागत व्यवस्था, बैठक स्थल तथा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की गई। जिलाध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों से अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभाने और कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया।