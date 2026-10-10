भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी की माता यशोदा देवी का निधन, आज अयोध्या में होगा अंतिम संस्कार

जागरण संवाददाता, बस्ती। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी की माता यशोदा देवी (82) का शुक्रवार रात करीब नौ बजे पैतृक गांव तेलियाजोत स्थित आवास पर हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वह एक दिन पूर्व लखनऊ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल से उपचार के बाद घर लौटी थीं। कुछ दिन पहले उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था।