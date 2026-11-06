कार्तिक पूर्णिमा पर जगमगाएगा मखौड़ा धाम, 5100 दीपों की रोशनी से रोशन होगी भगवान श्रीराम की त्रेतायुगीन नगरी

महेंद्र कुमार त्रिपाठी, बस्ती। कार्तिक पूर्णिमा पर 24 नवंबर को पौराणिक मखौड़ा धाम मंदिर में भव्य दीपदान का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मंदिर परिसर में 5100 दीप जलाए जाएंगे। दीपोत्सव को लेकर मंदिर प्रबंधन और श्रद्धालुओं की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दीपों की रोशनी से पूरा मंदिर परिसर जगमगाएगा। इस आयोजन में आसपास के गांवों के साथ दूर-दराज के क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।

कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित दीपदान यहां का विशेष आकर्षण होता है। श्रद्धालु दीप प्रज्ज्वलित कर भगवान श्रीराम से परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं। शाम होते ही हजारों दीपों की रोशनी से मंदिर परिसर का विहंगम दृश्य श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। मंदिर प्रबंधन आयोजन को भव्य और व्यवस्थित बनाने की तैयारी में जुटा है।

यह है धार्मिक व पौराणिक महत्व



मखौड़ा धाम केवल पूजा-अर्चना का स्थल नहीं, बल्कि त्रेतायुगीन धार्मिक परंपरा और रामायणकालीन स्मृतियों से जुड़ा आस्था का केंद्र है। मखौड़ा धाम का विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यहीं महर्षि ऋष्यशृंग के नेतृत्व में पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था।