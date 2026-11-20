जागरण संवाददाता, बस्ती। शहर के ओरीजोत वार्ड में जल्द ही स्टडी सेंटर बनेगा। इसके लिए नगर पालिका ने टेंडर प्रक्रिया शुरू करा दी है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही निर्माण शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। शासन ने इसके लिए एक करोड़ 40 लाख रुपये बजट स्वीकृत किए है।

निर्माण के लिए 50 प्रतिशत धनराशि आवंटित भी हो गई है। सेंटर में हाईटेक सुविधा मुहैया कराया जाएगा। फर्नीचर, वाईफाई, एसी, सीसीटीवी व जनरेटर सहित अन्य व्यवस्थाओं से लैस रहेगा। लाइब्रेरी रूम के साथ ही कैंटीन की भी व्यवस्था रहेगी।

अधिशासी अधिकारी अंगद गुप्ता ने कहा कि शहर के बच्चों को एक हाईटेक स्टडी सेंटर उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव तैयार कराया गया था। प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। ओरीजोत वार्ड में स्थित पानी की टंकी के पीछे खाली जगह चिन्हित है। 50 प्रतिशत धनराशि यानी 70 लाख रुपये आवंटित भी हो गए हैं।