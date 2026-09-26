बस्ती में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, हाईवे पर पेड़ गिरने से लगा लंबा जाम

जागरण संवाददाता, बस्ती। दो दिनों से लगातार हो रही मूसलधार वर्षा ने शनिवार सुबह जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। बारिश के चलते जहां शहर और आसपास के क्षेत्रों में जगह-जगह जलभराव व कीचड़ की स्थिति बन गई, वहीं बस्ती-अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेड़ गिरने से यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई। सड़क पर पेड़ गिरने के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई। बारिश के बीच जाम में फंसे यात्रियों और चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

शनिवार सुबह बस्ती-अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर तिलकपुर के निकट सड़क के किनारे लगा एक पेड़ अचानक टूटकर सड़क पर गिर गया। पेड़ के सड़क पर आ जाने से वाहनों का आवागमन बाधित हो गया। देखते ही देखते हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और सड़क से पेड़ हटाने में जुट गए।

इसी दौरान हाईवे पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। गनीमत रही कि ट्रक पलटा नहीं और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ट्रक के डिवाइडर पर चढ़ने के बाद आसपास से गुजर रहे वाहनों में अफरातफरी की स्थिति बनी रही। हादसे की आशंका के चलते वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और यातायात का दबाव और बढ़ गया।



शहर में भी सड़कों पर पानी और कीचड़

लगातार बारिश का असर बस्ती शहर के विभिन्न मोहल्लों में भी दिखाई दिया। कई स्थानों पर सड़कों पर पानी भर गया तो कुछ मोहल्लों में कीचड़ फैलने से लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया। पैदल राहगीरों के साथ ही दोपहिया वाहन चालकों को भी परेशानी उठानी पड़ी। निचले इलाकों में जलनिकासी प्रभावित होने से लोगों को घरों से बाहर निकलने में भी दिक्कत हुई।