बस्ती शहर में बिछेगी पहली अंडरग्राउंड पावर लाइन, अस्पतालों को सीधे मिलेगी निर्बाध बिजली

जागरण संवाददाता, बस्ती। शहर में पहली बार 33 केवी अंडरग्राउंड केबल बिछाई जाएगी। 1.24 करोड़ की लागत से 2.4 किमी लंबी लाइन बिछाने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस लाइन के बन जाने से जिला अस्पताल व महिला अस्पताल की लाइन अलग हो जाएगी। अभी तक एक ही 33 केवी लाइन पर दोनों अस्पतालों के साथ ही मालवीय रोड उपकेंद्र की लाइन का भार है।

उपकेंद्र पर किसी कार्य के चलते शटडाउन लेने पर इन दोनों अस्पतालों में विद्युत आपूर्ति बहाल रखने में समस्या पैदा होती रही है। शासन की तरफ से दोनों अस्पतालों में 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति देने के निर्देश है । इसके लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई है।