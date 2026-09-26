Weather Today: बस्ती में भारी बारिश का अलर्ट, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी किया एडवाइजरी

जागरण संवाददाता, बस्ती। जिले में लगातार हो रही वर्षा के बीच अगले 72 घंटे मौसम के लिहाज से अहम बताए गए हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 26 सितंबर को अत्यधिक भारी वर्षा और 27 सितंबर को भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही आंधी-तूफान, गरज-चमक और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है।

मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर सतर्क रहने की अपील की है। विशेष रूप से बाढ़ की आशंका वाले और जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से मौसम संबंधी चेतावनियों पर नजर रखने और अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है।

तहसील स्तर पर भी सतर्कता

संभावित आपदा की स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए तहसील स्तर पर सभी उपजिलाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से स्वयंसेवकों को भी सक्रिय और सतर्क रहने को कहा गया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित लोगों तक तत्काल सहायता पहुंचाई जा सके। जिले की चारों तहसीलों में आपदा के दौरान राहत एवं पुनर्वास कार्य की जिम्मेदारी प्रशासनिक स्तर पर तय है।