बस्ती में कमरे के अंदर फंदे से लटका मिला युवक का शव, परिवार में मचा कोहराम

संवाद सूत्र, बस्ती। शनिवार की रात एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रविवार सुबह काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर स्वजन को अनहोनी की आशंका हुई। कमरे में जाकर देखा तो युवक का शव फंदे से लटकता मिला। यह देख परिवार में चीख-पुकार मच गई।घटना नगर पंचायत से सटे महरीपुर गांव में हुई।

दिवंगत प्रमोद कुमार पुत्र उमाशंकर के भाई मनोज कुमार ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनका छोटा भाई शनिवार रात कमरे में सोने गया था। सुबह दरवाजा खोलने पर घटना की जानकारी हुई। बताया जा रहा है कि युवक नशे का आदी था।