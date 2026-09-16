बस्ती की कुआनो नदी में डूबा युवक, अग्निशमन और पीएसी के गोताखोर कर रहे तलाश
बस्ती के कुआनो नदी में एक युवक के डूबने की सूचना मिली है, जिसके बाद अग्निशमन विभाग और पीएसी गोंडा ...और पढ़ें
HighLights
बस्ती की कुआनो नदी में 26 वर्षीय युवक डूबा।
अग्निशमन विभाग और पीएसी गोंडा के गोताखोरों द्वारा तलाश जारी।
रेलकर्मियों ने गटरा पुल के पास युवक को डूबते देखा।
जागरण संवाददाता, बस्ती। घर से निकले एक युवक के कुआनो नदी में डूबने की सूचना पर हड़कंप मच गया। अग्निशमन विभाग के साथ पीएसी गोंडा के गोताखोरों द्वारा तलाश की जा रही है।
गौर थाना क्षेत्र के मानपुरवा निवासी 26 वर्षीय अमित यादव पुत्र श्यामानंद यादव मंगलवार की रात घर से बाइक से निकला। देर रात कुआनो नदी के गटरा पुल के पास मौजूद रेलकर्मियों ने उसे नदी में डूबते देखा। वह बचने का प्रयास कर रहा था। इसके बाद स्थानीय पुलिस और घर वालों को जानकारी दी गई। अमित की बाइक गटरा पुल पर खड़ी मिली।
थानाध्यक्ष गौर अतुल कुमार अंजान, चौकी प्रभारी टिनिच वीरेंद्र कुमार कुंवर टीम के साथ जांच पड़ताल शुरू की। इसके बाद अग्निशमन विभाग और 30 वाहिनी पीएसी गोंडा की टीम से संपर्क साधा गया। बुधवार की सुबह से ही दोनों टीमें लगातार नदी के सर्च अभियान चला रही है।
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अमित के पिता कप्तानगंज थाना क्षेत्र के तेनुई मंदिर चौराहे पर बिल्डिंग मैटेलियल की दुकान चलाते है। अमित के बड़े पिता पूर्व जिला पंचायत सदस्य और आमा के वर्तमान प्रधान है। कुआनो नदी के गटरा पुल के बड़ी संख्या में गांव के लोग मौजूद है।