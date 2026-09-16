बस्ती की कुआनो नदी में डूबा युवक, अग्निशमन और पीएसी के गोताखोर कर रहे तलाश

जागरण संवाददाता, बस्ती। घर से निकले एक युवक के कुआनो नदी में डूबने की सूचना पर हड़कंप मच गया। अग्निशमन विभाग के साथ पीएसी गोंडा के गोताखोरों द्वारा तलाश की जा रही है।

गौर थाना क्षेत्र के मानपुरवा निवासी 26 वर्षीय अमित यादव पुत्र श्यामानंद यादव मंगलवार की रात घर से बाइक से निकला। देर रात कुआनो नदी के गटरा पुल के पास मौजूद रेलकर्मियों ने उसे नदी में डूबते देखा। वह बचने का प्रयास कर रहा था। इसके बाद स्थानीय पुलिस और घर वालों को जानकारी दी गई। अमित की बाइक गटरा पुल पर खड़ी मिली।