बस्ती: मुफ्त में शराब देने से इनकार करने पर 2 सिपाहियों ने खोया आपा, ढाबा मालिक को जड़ा थप्पड़

जागरण संवाददाता, बस्ती। यहां शहर की सुरक्षा में तैनात दो सिपाहियों ने खाकी के रसूख में आकर एक ढाबा मालिक के साथ न केवल बदसलूकी की, बल्कि थप्पड़ भी जड़ दिया। मामला कोतवाली बस्ती क्षेत्र के पटेल चौक का है। कोतवाली में तैनात सिपाही आदित्य पाल और विजय यादव पर मुफ्त में शराब मंगाने और ढाबा मैनेजर द्वारा मना करने पर उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगा है।

पुलिस बल का कोई भी जवान यदि अनुशासनहीनता या जनता के साथ दुर्व्यवहार में लिप्त पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानून सबके लिए बराबर है। दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। एएसपी को विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।- ओमवीर सिंह, एसपी बस्ती