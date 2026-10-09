'फाइलों और धरातल की समस्याओं में अंतर', बस्ती जागरण विमर्श में बोले मंडलायुक्त- नियमों का पालन जरूरी

अरुण कुमार मुन्ना, बस्ती। कार्यालय की फाइलों में दर्ज समस्याएं और जनता के बीच जाकर सुनीं गई शिकायतें कई बार अलग होती हैं। जागरण विमर्श में मंडलायुक्त वैभव श्रीवास्तव को भी इसका अहसास हुआ। कई ऐसी समस्याएं सामने आईं, जिनके बारे में वह अनभिज्ञ थे।

जनता के सवाल सुनने के बाद उन्होंने कहा कि अब इन समस्याओं की जानकारी हुई है तो समाधान के लिए प्रयास किया जाएगा। मौके पर ही एसडीएम और सीआरओ को समस्याएं नोट करने के निर्देश दिए। जनता की परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होने का प्रयास करने की बात कहते हुए उन्होंने विमर्श के आयोजन के लिए दैनिक जागरण को धन्यवाद दिया।

मंडलायुक्त ने सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर कहा कि हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य है। इसके लिए नियमों को कड़ाई से लागू कराया जाएगा, लेकिन केवल प्रशासन के प्रयास से सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं लाई जा सकती। समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अभिभावकों को बच्चों को दोपहिया वाहन देते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास लाइसेंस हो और वे हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाएं।

दो दिन पहले एक दुर्घटना का उदाहरण देते हुए कहा कि हादसा तो दुर्भाग्यपूर्ण था ही, लेकिन हेलमेट नहीं पहनने के कारण उसे सिर में चोट लगी। समय से अस्पताल पहुंचने पर उसका उपचार हो सका। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं बताती हैं कि यातायात नियमों का पालन कितना जरूरी है।