 बस्ती में अपराध के रास्ते पर महिलाएं, 9 महीनों में 37 को मिली जेल

जागरण संवाददाता, बस्ती। अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे बहुचर्चित आपरेशन कंविक्शन के आंकड़े चौंकाने वाली सामाजिक हकीकत बयां कर रहे हैं। अपराध की दुनिया में अब तक मुख्य रूप से पुरुषों का वर्चस्व माना जाता था, लेकिन बीते नौ महीनों के आंकड़े बताते हैं कि आपराधिक वारदातों में महिलाओं की संलिप्तता और उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

46 मुकदमों में न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए 37 महिलाओं दर्जनों महिलाओं को अदालतों ने विभिन्न आपराधिक मुकदमों में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। यह इस बात का संकेत है कि गंभीर वारदातों या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में महिलाओं की संलिप्तता अब अदालतों में भी साबित हो रही है। इसी अवधि में पुलिस ने आपरेशन कंविक्शन अभियान के तहत पुरुष अपराधियों पर भी करारा शिकंजा कसा है।

कुल 84 केसों में प्रभावी पैरवी करते हुए 227 पुरुषों को भी अदालत से जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। पुलिस और अभियोजन विभाग की ठोस पैरवी के चलते अदालतों में मुकदमों का तेजी से निस्तारण हो रहा है।