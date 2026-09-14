अमृत भारत एक्सप्रेस में लावारिस बैगों से मिली 33 बोतल अवैध शराब, बस्ती में बड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, बस्ती। रेलवे स्टेशन बस्ती के प्लेटफार्म नंबर तीन पर रविवार को आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच से लावारिस हाल में रखे दो बैग बरामद किए। तलाशी लेने पर बैगों से 33 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब मिली।

बस्ती के आरपीएफ इंस्पेक्टर मिर्जा राशिद बेग के अनुसार कंट्रोल रूम लखनऊ से मिली सूचना पर ट्रेन संख्या 15562 अमृत भारत एक्सप्रेस के बस्ती स्टेशन पहुंचने पर टीम ने जनरल कोच ईसी 236062 की जांच की। बर्थ नंबर 57 और 58 के नीचे एक पिठ्ठू बैग और एक ट्राली बैग संदिग्ध हाल में मिले।