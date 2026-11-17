जागरण संवाददाता, बरेली। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर आईपीएस मोहित अग्रवाल का बरेली से गहरा रिश्ता है। बरेली के फरीदपुर में जन्मे मोहित ने यहीं के सीएस इंटर कालेज से पढाई की। आईपीएस बनने में उनके पिता केएम अग्रवाल का सबसे अहम योगदान रहा है। उनके पिता उनके गुरु भी रहे, जिन्होंने उन्हें गणित में पारंगत किया।

उन्हें जनसेवा, उत्कृष्ट व्यावसायिक दक्षता और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए आईआईएम मुंबई की ओर से प्रतिष्ठित डिस्टिंग्विश्ड एलुमनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान आईआईएम के निदेशक प्रो. मनोज तिवारी ने मुंबई में आयोजित समारोह के दौरान दिया। अपने पुत्र और छात्र मोहित अग्रवाल को सम्मान मिलने के बाद उनके पिता केएम अग्रवाल महसूस कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि उनका परिवार पहले फरीदपुर में रहता था और अब ग्रीन पार्क में उनके पिता रहते हैं। उन्होंने 5वीं तक की पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर से की। इसके बाद कक्षा छह से 12वीं तक की शिक्षा फरीदपुर के सीएस इंटर कालेज में की। इसमें उनके पिता फरीदपुर के सीएस इंटर कालेज में गणित के प्रवक्ता थे। उन्होंने गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया।

इसके बाद उन्होंने आईआईएम मुंबई पूर्व में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पीजी डिप्लोमा किया। इसके बाद सिविल सेवा की तैयारी की। वह भारतीय पुलिस सेवा के वर्ष 1997 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं। अपने सेवाकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के 15 जनपदों में पुलिस प्रमुख के रूप में कार्य किया है। उन्होंने वर्ष 2005-2006 के दौरान एक वर्ष तक संयुक्त राष्ट्र में अपनी सेवाएं प्रदान कीं।