क्रिकेटर बनने का सपना टूटा तो बदला रास्ता, UPCA अंपायरिंग पैनल में चुने गए बरेली के फैजान

जागरण संवाददाता, बरेली। क्रिकेट में करियर बनाने का सपना देखने वाले नवाबगंज के मो. फैजान ने परिस्थितियों के अनुसार अपनी राह बदलते हुए सफलता हासिल की है। खिलाड़ी बनने की उम्र निकलने के बाद उन्होंने स्कोरिंग और फिर अंपायरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने का फैसला किया।

इसके लिए लगातार तैयारी की। अब उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) के अंपायरिंग पैनल में उनका चयन हुआ है। उनकी इस उपलब्धि पर बधाइयां मिल रही हैं। बरेली के नवाबगंज के गांधी टोला निवासी 28 वर्षीय मो. फैजान ने बताया कि उनके पिता शकील किराना स्टोर चलाते हैं, जबकि मां गृहिणी हैं। तीन भाई-बहनों में एक फैजान बचपन से ही क्रिकेट के प्रति समर्पित रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2020 में बरेली कालेज से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित विषयों के साथ बीएससी उत्तीर्ण की। वर्तमान में वह आइटी मद्रास से डाटा साइंस का चार वर्षीय कोर्स कर रहे हैं। इसका अंतिम वर्ष चल रहा है।