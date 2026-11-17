जागरण संवाददाता, बरेली। पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति के बीच आवास उपलब्ध कराने के लिए होम स्टे शहर से लेकर कस्बों गांवों में भी खोल सकते हैं। इसी तरह खेती, बागवानी और पशुपालन के साथ फार्म स्टे का संचालन किया जा सकता है। यह फार्म स्वामी के निवास से अलग होगा, न्यूनतम 25 लाख रुपये की लागत से इसका संचालन किया जा सकता है।

परियोजना लागत पर 25 प्रतिशत अनुदान का भी प्राविधान है, जिसमें जमीन की लागत शामिल नहीं है। प्रदेश सरकार पर्यटन को रोजगार से जोड़ने के लिए हर जिले में धार्मिक स्थलों का पर्यटन विकास कराने के साथ ईको टूरिज्म स्थल विकसित करा रही है।

होम स्टे और फार्म स्टे को इसका हिस्सा बनाया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में भवन स्वामी जिस मकान में रहता है, उसके पास अपने प्रयोग के बाद अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध हो, जिन्हें वह पर्यटकों को आवास के उपलब्ध कराना चाहें।

ऐसे छह कक्षों तक के लिए होमस्टे बनाने की अनुमति दी जा रही है जिसमें 12 बेड हो सकते हैं। इसके अलावा बी एंड बी के लिए ऐसे आवासीय भवन का भी उपयोग किया जा सकता है जिसमें भवन स्वामी निवास नहीं करता हो और उसमें एक से छह कक्ष उपलब्ध हों।

इसमें भवन स्वामी को एक केयर टेकर रखना अनिवार्य किया गया है। होमस्टे का संचालन होने से मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भी रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में इसी तरह की व्यवस्था कराई जा रही है।

बिजली, जल कर, गृह कर और सीवर कर का भुगतान आवासीय दरों पर देने की छूट दी गई है। प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत छत पर सौर पैनल लगाने के लिए सौर ऊर्जा सब्सिडी का भी प्राविधान किया गया है।