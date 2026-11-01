बरेली: जर्जर और निर्माणाधीन स्कूलों को बना दिया छात्राओं का सेंटर, UP Board की पहली सूची पर 107 आपत्तियां दर्ज

मनीस पांडेय, बरेली। यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए तैयारियां चल रही हैं। इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षाएं पांच फरवरी से आरंभ हो जाएंगी। इसके लिए जिले में 130 विद्यालयों को अनंतिम परीक्षा केंद्रों की सूची में शामिल किया गया है। हालांकि पहली सूची जारी होने के बाद परीक्षा केंद्रों को लेकर विद्यालयों की ओर से आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं।

अब तक जिला समिति के सामने कुल 107 आपत्तियां पहुंच चुकी हैं। इनका निस्तारण किया जा रहा है। आपत्तियों में कई ऐसे विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाने पर सवाल उठाया है, जिनके भवन निर्माणाधीन हैं या जर्जर स्थिति में हैं। ऐसे में कुछ केंद्रों में बदलाव होने की संभावना है।

इस बार छात्राओं के लिए भी जर्जर विद्यालय परीक्षा केंद्र बना दिए गए हैं, जहां भवन निर्माण कार्य चल रहा है। इनमें शांति अग्रवाल कन्या इंटर कालेज और मैथ्यूज गर्ल्स इंटर कालेज शामिल हैं। दोनों विद्यालयों के भवन जर्जर होने के कारण वर्तमान में निर्माणाधीन हैं। ऐसे में यहां छात्राओं की परीक्षा कराने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है। इसके अलावा अधिक दूरी वाले विद्यालयों को भी परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर सवाल उठाए गए हैं।