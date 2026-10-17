'2 दिन में जमानत हो जाएगी...' मंत्री रेखा के पति और पूर्व मैनेजर की वो सीक्रेट चैट, जिससे खुली मुकदमों और वसूली की पोल

जागरण संवाददाता, बरेली। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य ने गुरुवार को देहरादून में पति गिरधारी लाल साहू उर्फ (पप्पू गिरधारी) पर प्राथमिकी कराई थी। यह प्रकरण पप्पू गिरधारी की पूर्व मैनेजर से भी जुड़ रहा है। दो वर्ष पहले मंत्री रेखा आर्य ने बरेली आकर उसके विरुद्ध चोरी व वसूली का केस दर्ज कराया, मगर गिरफ्तारी नहीं हुई।

इस बीच अंदरखाने ऐसी उठापटक हुई कि पप्पू गिरधारी को भी पूर्व मैनेजर के विरुद्ध थाने जाना पड़ा था। जून में पप्पू की ओर से बहेड़ी थाने में प्राथमिकी हुई, उसके अगले ही दिन पूर्व मैनेजर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 29 सितंबर को उसकी जमानत हुई थी।

मूल रूप से जोगी नवादा निवासी पप्पू गिरधारी का अधिकतर समय उत्तराखंड में ही व्यतीत होता है, मगर पुराने घर में भी आवाजाही रहती है। उत्तराखंड में बाल विकास एवं महिला सशक्तीकरण मंत्री उनकी पत्नी रेखा आर्य भी विभिन्न पारिवारिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में आती थीं।

पुलिस के अनुसार, उन्होंने नौ सितंबर 2024 को बारादरी थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि पप्पू गिरधारी की पूर्व मैनेजर कल्पना उनके नाम का दुरुपयोग कर रही। आधार कार्ड आदि कागजों पर पति के तौर पर गिरधारी लाल साहू (पप्पू गिरधारी) का नाम दर्ज करा लिया है।

वह धन उगाही करती है, बरेली स्थित आवास से रुपये व सोने की माला चोरी कर लिया। वह अपनी कार पर लालबत्ती लगाकर घूमती है। आरोपित मूल रूप से कन्नौज की रहने वाली है, मगर कई वर्षों से बरेली में बस गई। मंत्री ने केस कराया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई थी।

इस बीच घटनाक्रम तेजी से बदला। इस वर्ष 19 जून को बहेड़ी थाने में जीएल साहू (गिरधारी लाल साहू) की ओर से कल्पना पर रंगदारी, धमकाने की प्राथमिकी दर्ज कराई। उसमें उल्लेख किया गया कि वह बरेली में रियल एस्टेट कारोबारी है।

पूर्व मैनेजर ने कागजों में हेराफेरी की, जिसकी जानकारी पर वर्ष 2024 में बारादरी थाने में केस कराया जा चुका। उसके पास कंपनी के गोपनीय दस्तावेज हैं, जिन्हें सार्वजनिक करने की धमकी दे रही। 18 जून को उसने कागज लौटाने के बहाने बहेडी में बुलाया तो 20 लाख रुपये रंगदारी मांगने लगी। 20 जून को पुलिस ने कल्पना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गुरुवार को मंत्री ने इंटरनेट मीडिया पर पप्पू गिरधारी व महिला की बातचीत के आडियो प्रसारित किए, उसमें भी इस प्रकरण का उल्लेख था। बातचीत के दौरान महिला (संभवता पूर्व मैनेजर) को समझाया जा रहा था कि यदि एक प्रतिशत जेल जाना भी पड़ा तो दो-तीन दिन में जमानत हो जाएगी। चिंता मत करो। इस पर महिला नाराजगी जता रही थी। (दैनिक जागरण इस आडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।)

पुलिस के अनुसार, बहेड़ी में दर्ज केस में कल्पना को 29 सितंबर को जमानत मिल गई। इसके अलावा, बारादरी वाले केस में पुलिस ने जुलाई में उसके न्यायिक हिरासत में होने की रिपोर्ट लगा दी थी। इस मामले में उसे 11 सितंबर को जमानत मिली थी।