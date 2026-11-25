जागरण संवाददाता, बरेली। यूजीसी के विरोध में पद से इस्तीफा देने वाले निलंबित नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राजनीतिक संगठन बनाकर अब राजनीतिक बन चुके हैं। निलंबन से पहले ही उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। वह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के 40 उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर चुके हैं।

शासन के आदेश पर मंडलायुक्त ने जांच की थी, जिसमें वह दोषी पाए गए हैं। मंडलायुक्त ने जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी है, अब उनकी बर्खास्तगी तय मानी जा रही है। दस महीने पहले जब गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, 26 जनवरी के दिन अलंकार अग्निहोत्री ने पद से इस्तीफा देकर खलबली मचा दी थी। त्यागपत्र और मीडिया को दिए बयानों में राज्य और केंद्र सरकार को कारपोरेट कंपनी, ब्राह्मण विरोधी ही नहीं बताया था अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति से तुलना तक कर दी थी।

जिलाधिकारी ने अपने आवास पर बुलाकर उन्हें समझाने का प्रयास किया था, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। यहां तक कि जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए थे। बाद में उन्होंने राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राजनीतिक संगठन बनाकर जिलावार पदाधिकारी बनाने शुरू कर दिए थे। कुछ दिनों पहले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित करने शुरू कर दिए हैं। शासन स्तर से मंडलायुक्त को जांच सौंपी गई थी।

मंडलायुक्त शम्भू कुमार ने शासन को भेजी जांच रिपोर्ट में अलंकार अग्निहोत्री को प्रशासनिक पद पर रहते हुए सरकार के विरुद्ध सार्वजनिक वक्तव्य देने, वर्ग विशेष के संदर्भ में सरकार की नीतियों के विरुद्ध टिप्पणी करने और इस्तीफा मंजूर होने का इंतजार किए बिना भीड़ एकत्रित कर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन का दोषी माना है।