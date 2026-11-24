जागरण संवाददाता, बरेली। देव दीपावली पर मंगलवार की शाम जले आस्था के दीपों से बाबा धोपेश्वरनाथ मंदिर का परिसर जगमगा उठा। सरोवर के किनारे कतारबद्ध जलते दीपों का प्रतिबिंब पानी में झिलमिलाया तो श्रद्धालु इस मनोरम दृश्य को निहारते रह गए। दैनिक जागरण की ओर से आयोजित किए गए दीपोत्सव में 11 हजार दीप प्रज्ज्वलित हुए तो मंदिर परिसर के सरोवर पर काशी जैसा अलौकिक दृश्य उभर आया।

मंदिर की घंटियों के साथ बच्चों की टोली ने लय में डमरू बजाया तो हर-हर महादेव की ध्वनि से माहौल शिवमय हो उठा। अधिकारियों, उद्यमियों, सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने दीप दान कर लोक कल्याण और सुख समृद्धि की कामना की।

सामाजिक सरोकार से जुड़े दैनिक जागरण के इस विशेष आयोजन में दीपों की रोशनी केवल मंदिर परिसर को ही आलोकित नहीं कर रही थी, बल्कि सनातन परंपरा, आस्था और सांस्कृतिक विरासत का संदेश भी दे रही थी। सरोवर के जल में झिलमिलाते हजारों दीप, मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण और शिवभक्ति में सराबोर श्रद्धालु इस शाम को यादगार बना गए। मुख्य अतिथि सीईओ छावनी परिषद डाॅ. तनु जैन और विशिष्ट अतिथि बीएल एग्रो के निदेशक घनश्याम खंडेवाल समेत आइएमए, व्यापार मंडल, मंदिर कमेटी, सामाजिक संगठनों के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया।