जागरण संवाददाता, बरेली। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर बरेली के ऐतिहासिक चौबारी मेले में आस्था और श्रद्धा का अभूतपूर्व संगम देखने को मिला। चौबारी गांव स्थित रामगंगा घाट पर मुख्य स्नान पर्व के दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र नदी में पुण्य की डुबकी लगाई और अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।

20 से 28 नवंबर तक चलने वाले इस प्रसिद्ध मेले में यूं तो प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के मुख्य स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह नजर आया। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जत्था रात करीब दो बजे से ही रामगंगा घाट पर जुटना शुरू हो गया था। भोर के समय शुरुआत में जहां श्रद्धालुओं की संख्या हजारों में थी, वहीं सुबह पांच बजे तक यह आंकड़ा लाखों में पहुंच गया।