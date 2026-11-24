कार्तिक पूर्णिमा पर बरेली के रामगंगा घाट पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, कम जलस्तर भी नहीं डिगा सका लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा
उत्तरी भारत के प्रसिद्ध तिगरी गंगा मेले की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं, जिसे 24 सेक्टरों में बांटा गया है। प्रशासन गंगा में लगातार हो रहे कटान को रोकने के लिए रेत के कट्टे और कटर लगाकर व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रहा है।
जागरण संवाददाता, बरेली। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर बरेली के ऐतिहासिक चौबारी मेले में आस्था और श्रद्धा का अभूतपूर्व संगम देखने को मिला। चौबारी गांव स्थित रामगंगा घाट पर मुख्य स्नान पर्व के दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र नदी में पुण्य की डुबकी लगाई और अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।
20 से 28 नवंबर तक चलने वाले इस प्रसिद्ध मेले में यूं तो प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के मुख्य स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह नजर आया।
कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जत्था रात करीब दो बजे से ही रामगंगा घाट पर जुटना शुरू हो गया था। भोर के समय शुरुआत में जहां श्रद्धालुओं की संख्या हजारों में थी, वहीं सुबह पांच बजे तक यह आंकड़ा लाखों में पहुंच गया।
घाट पर चारों तरफ हर-हर गंगे और जयकारों की गूंज सुनाई देती रही। श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों के साथ विधि-विधान से स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य दिया और घाट पर मौजूद पुरोहितों को दान-दक्षिणा दी।
प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घाट के दोनों किनारों पर करीब एक से डेढ़ किलोमीटर की लंबाई में मजबूत बैरिकेडिंग की गई है।
किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए घाट के दोनों तरफ भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। पुलिस और गोताखोरों की टीमें लगातार मुस्तैद रहीं और श्रद्धालुओं को गहरे पानी में जाने से रोकती रहीं।
हालांकि, इस बार रामगंगा नदी का जलस्तर काफी कम होने के कारण श्रद्धालुओं को थोड़े मटमैले और गंदे पानी में ही आस्था की डुबकी लगानी पड़ी, लेकिन भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी।
पवित्र स्नान और पूजा-अर्चना के बाद श्रद्धालुओं का रुख सीधे मेला स्थल की ओर हो गया, जिससे पूरे मेला परिसर में भारी चहल-पहल बढ़ गई।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आए लोगों ने मेले में सजी दुकानों से जमकर घरेलू सामान, बर्तन, कपड़े और पारंपरिक वस्तुओं की खरीदारी की। खरीदारी के साथ-साथ लोगों ने मेले में लगे विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों, चाट-पकौड़ी और जलेबी का भी भरपूर आनंद उठाया।
मेले में मनोरंजन के साधनों ने भी लोगों को खूब आकर्षित किया। बच्चों और युवाओं की सबसे अधिक भीड़ बड़े झूलों, मौत का कुआं और जलपरी जैसे रोमांचक शो देखने के लिए उमड़ी।
कुल मिलाकर, सुरक्षा के कड़े इंतजामों और पारंपरिक उल्लास के बीच बरेली का प्रसिद्ध चौबारी मेला आस्था, संस्कृति और मनोरंजन का जीवंत केंद्र बना हुआ है।
यह भी पढ़ें- 'सीमा में घुसा दुश्मन का विमान...' बरेली में सायरन बजते ही 10 मिनट के लिए हुआ ब्लैकआउट, मच गई अफरा-तफरी!