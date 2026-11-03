बरेली पुलिस में हड़कंप: वारंट दबाकर बैठे 9 थाना प्रभारियों पर SSP का एक्शन, सर्विस बुक में दर्ज हुई चेतावनी

नीलेश प्रताप सिंह, बरेली। न्यायालय से गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी होने के बावजूद आरोपितों की गिरफ्तारी में नौ थानों की पुलिस सुस्त रही। वारंटियों की धरपकड़ में अपेक्षित कार्रवाई नहीं करने पर एसएसपी अनुराग आर्य ने संबंधित थाना प्रभारियों की जवाबदेही तय करते हुए उनकी व्यक्तिगत पत्रावली में चेतावनी दर्ज कराई है।

साथ ही दोबारा विशेष अभियान चलाकर लंबित वारंटों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। थाना प्रभारियों की यह सुस्ती 25 से 31 अक्टूबर तक चले विशेष अभियान की समीक्षा में सामने आई। एक सप्ताह में जिलेभर में 341 एनबीडब्ल्यू का निस्तारण किया गया। इनमें 167 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 58 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वारंट रिकाल कराया। अभियान के दौरान 90 वारंटी मृत पाए गए और 26 पहले से जेल में निरुद्ध मिले।

कैंट, इज्जतनगर समेत नौ थाना प्रभारी को चेतावनी कार्रवाई में पिछड़ने वाले थानों में कोतवाली, कैंट, इज्जतनगर, महिला थाना, हाफिजगंज, भोजीपुरा, अलीगंज, विशारतगंज और सिरौली शामिल हैं। एसएसपी ने इन थानों के प्रभारियों को व्यक्तिगत पत्रावली पर चेतावनी देने के साथ दोबारा अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। यानी अब लंबित वारंटों के निस्तारण में लापरवाही पर सीधे थाना प्रभारियों की जवाबदेही होगी।