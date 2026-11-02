बरेली: जनसुनवाई में लापरवाही पड़ी भारी, सिर फूटने पर भी केस दर्ज न करने पर थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड

जागरण संवाददाता, बरेली। जनसुनवाई में लापरवाही और पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई नहीं करना सीबीगंज पुलिस को भारी पड़ गया। सिर में गंभीर चोट होने के बावजूद पीड़िता की प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के मामले में एसएसपी अनुराग आर्य ने थानाध्यक्ष समेत तीन पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। तीनों के विरुद्ध विभागीय जांच भी शुरू कराई गई है।

एसएसपी अनुराग आर्य ने 28 अक्टूबर को पुलिस कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की थी। इस दौरान सभी अधिकारियों को जनसुनवाई को गंभीरता से लेने और शिकायतों पर समय से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे।