यूपी में बच्चों के साथ सफर करना और आसान, रोडवेज बसों में आधा टिकट लेने पर मिलेगी पूरी सीट

जागरण संवाददाता, बरेली। रोडवेज बस में पांच से 12 वर्ष के बच्चों का आधा टिकट (50 प्रतिशत किराया) लेने पर उन्हें पूरी सीट मिलनी चाहिए। यह नियम पहले से है, मगर पालन नहीं हो रहा है।

बस के परिचालक आधा टिकट देने के बाद सीट नहीं देते, अब ऐसी शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्य प्रधान प्रबंधक संचालन की ओर से इसका कड़ाई से पालन कराने के आदेश हुए हैं।

परिवहन निगम के पास पूर्व में कई शिकायतें पहुंचीं कि शुल्क देने के बावजूद बच्चों को सीट पर नहीं बैठने दिया जाता है। मुख्य प्रधान प्रबंधक संचालन ने इसे अत्यंत आपत्तिजनक बताते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक, सभी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि आधा टिकट पर बच्चों को पूरी सीट उपलब्ध कराई जाए।