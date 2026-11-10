भैया दूज: बदायूं में रोडवेज कर्मियों की छुट्टियां रद्द, अतिरिक्त फेरे लगाकर बहनों को समय से पहुंचाया जाएगा घर

जागरण संवाददाता, बदायूं। भैया दूज पर्व पर बहनों की आवाजाही को देखते हुए बदायूं डिपो ने बस संचालन का शेड्यूल तय कर लिया है। इस बार त्योहार पर पहले लोकल रूट पर बसें चलाई जाएंगी, उसके बाद लंबी दूरी की बसों का संचालन होगा। जिससे किसी भी बहन को अपने भाई के घर पहुंचने में देरी न हो।

परिवहन निगम अधिकारियों के अनुसार भैया दूज पर हर साल बरेली, बिल्सी, बिसौली, उझानी, संभल और दातागंज रूट पर सबसे ज्यादा भीड़भाड़ रहती है।

सुबह से ही बहनें अपने भाइयों के घर जाने के लिए बस स्टैंड पर पहुंच जाती हैं। इसी को देखते हुए डिपो प्रशासन ने इस बार रणनीति बदली है। सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक डिपो की अधिकांश बसें इन्हीं लोकल रूटों पर लगाई जाएंगी। इस दौरान हर 10 से 15 मिनट के अंतराल पर यात्रियों को बस मिल सकेगी।

दोपहर बाद लोकल रूटों पर भीड़ कम होने के बाद दिल्ली, लखनऊ, आगरा, मुरादाबाद और अलीगढ़ जैसे लंबे रूटों पर बसों को भेजा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे लोकल और लंबी दूरी दोनों के यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

त्योहार को देखते हुए डिपो ने सभी चालक-परिचालकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से ड्यूटी पर आने के निर्देश दिए गए हैं। भीड़ को संभालने के लिए कुछ कर्मचारियों को भी लगाया गया है। सुरक्षा के लिए भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा।