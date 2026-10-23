पति से विवाद के बाद मुश्किल में उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या, बरेली में बना 5 एकड़ का फार्म हाउस निकला अवैध

जागरण संवाददाता, बरेली। पप्पू गिरधारी के भतीजे सतेंद्र राठौर व उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या की कंपनी के नाम से बना फार्म हाउस गुरुवार को जांच में अवैध पाया गया। इसका मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया था। इसे वैध करने के लिए वर्ष 2024 में शमनित मानचित्र (कंपाउंडिंग) का आवेदन किया गया, जो अब तक लंबित है।

रेखा आर्या से विवाद के बाद उनके पति पप्पू गिरधारी की संपत्तियों की चर्चा उठी। इस पर बुधवार को प्राधिकरण की टीम पप्पू गिरधारी के नाम से फाइलें खंगालती रही, मगर किसी परिणाम तक नहीं पहुंची थी। अब स्थिति स्पष्ट हो सकी।

जोगी नवादा निवासी गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी कई वर्ष पहले उत्तराखंड चला गया। बाद में रेखा आर्या से शादी कर ली। इस बीच वह बरेली व उत्तराखंड में रियल एस्टेट का काम करता रहा। 15 अक्टूबर को उत्तराखंड की बाल विकास एवं महिला सशक्तीकरण मंत्री रेखा आर्या ने पति पप्पू गिरधारी पर उत्पीड़न की प्राथमिकी लिखाई थी। इसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी तो बरेली-सीतापुर हाईवे के लालपुर गांव में बना फार्म हाउस भी चर्चा में आया।