'बिना धर्म परिवर्तन के शादी नाजायज...' मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने उमर अब्दुल्ला की शादी पर जारी किया फतवा

जागरण संवाददाता, बरेली। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पत्रकार निधि राजदान के विवाह को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने फतवा जारी किया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इस निकाह को शरीयत और इस्लाम के नजरिए से पूरी तरह गैर-कानूनी (नाजायज) करार दिया है।

बरेली में बयान जारी करते हुए मौलाना ने कहा कि इस्लाम में शादी-विवाह के सख्त नियम और असूल तय किए गए हैं। इस्लामी शरीयत का पहला नियम यह है कि निकाह के लिए लड़का और लड़की दोनों का मुसलमान होना अनिवार्य है।