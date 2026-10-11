दो फुट लंबा, तलवार जैसी पूंछ और सांप जैसी दोमुंही जीभ; पार्क में धूप सेंकते दिखा दुलर्भ जीव विषखोपड़ा तो जुट गई भीड़

जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली कॉलेज परिसर में दुर्लभ जीव विषखोपड़ा दिखाई देने से लोगों में कौतूहल बढ़ गया। जंतु विज्ञान विभाग के सामने स्थित पार्क में शुक्रवार शाम करीब दो फुट लंबा विषखोपड़ा धूप सेंकता नजर आया। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। जंतु विज्ञान विभाग के प्रो. राजेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने करीब 25 वर्षों में पहली बार कॉलेज परिसर में इस जीव को देखा है।

दो फुट लंबे जीव की तलवार जैसी पूंछ और सांप जैसी दोमुंही जीभ बना कौतूहल का विषय प्रो. राजेंद्र ने बताया कि विषखोपड़ा की शारीरिक बनावट इसे दूसरे जीवों से अलग पहचान देती है। इसकी जीभ सांप की तरह आगे से दो हिस्सों में बंटी होती है, जबकि पूंछ तलवार जैसी दिखाई देती है। यह अपनी पूंछ का इस्तेमाल बचाव के दौरान हमले के लिए कर सकता है। इसे छेड़ने या उकसाने पर इसके आक्रामक होने की आशंका रहती है। लंबे समय बाद परिसर में इसकी मौजूदगी चर्चा का विषय बन गई।