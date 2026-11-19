नीलेश प्रताप सिंह, बरेली। समय सुबह के 10.58 बजे। आसमान में विमानों की गड़गड़ाहट… और उनके साथ लहराता तिरंगा और सेना सेवा कोर का ध्वज। इसी के साथ नीचे टकटकी लगाए सेना के जवान। बुधवार को बरेली के आसमान में यह नजारा दिखा तो हर निगाह उड़ते विमानों पर टिक गई।

मौका था वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने और सेना सेवा कोर के 266वें कोर दिवस व 12वें पुनर्मिलन समारोह के उपलक्ष्य में निकली भारतीय सेना की विशेष हवाई यात्रा का। तीन माइक्रोलाइट (हल्के विमान) विमानों ने पुराने सेना सेवा कोर स्कूल के ऊपर उड़ान भरकर सैन्य शौर्य, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का ऐसा दृश्य रचा कि हर कोई रोमांचित हो उठा।

धरती से महज 30 से 35 मीटर की ऊंचाई से गुजरते हुए विमानों ने सेना के शौर्य, अनुशासन और जज्बे का प्रदर्शन किया। इस दौरान सेना सेवा कोर के अधिकारी और जवान भी रोमांचित दिखे। बरेली में वर्ष 1947 से मार्च 1999 तक संचालित रहे सेना सेवा कोर स्कूल के पुराने परिसर के ऊपर तीनों विमानों ने हवाई प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज और सेना सेवा कोर का ध्वज प्रदर्शित किया गया। वर्तमान में इसी परिसर में जूनियर लीडर अकादमी संचालित है। अभियान दल के प्रमुख कर्नल राहुल मनकोटिया ने अकादमी के कमांडेंट से मुलाकात भी की। पुराने सैन्य परिसर के ऊपर विमानों की उड़ान ने सेना से बरेली के ऐतिहासिक रिश्ते को फिर जीवंत कर दिया।

सेना के अधिकारियों के अनुसार इस अभियान उद्देश्य सैनिकों में साहस, साहसिक गतिविधियों के प्रति रुचि, सामूहिक कार्यक्षमता, धैर्य और सैन्य भावना को मजबूत करना है। गया से शुरू हुआ अभियान अयोध्या, लखनऊ, बरेली, मेरठ, झांसी, महू, भुज, राजकोट, सूरत, शिरडी, बेलगाम और गोवा सहित कई स्थानों से होते हुए बेंगलुरु पहुंचेगा। लखनऊ से पहुंचे तीन विमान, कर्नल राहुल ने किया नेतृत्व भारतीय सेना की इस विशेष हवाई यात्रा में तीन हल्के विमान शामिल हैं। मंगलवार को ये विमान लखनऊ से बरेली पहुंचे थे। अभियान का नेतृत्व कर्नल राहुल मनकोटिया कर रहे हैं।

उनके साथ कर्नल एलके यादव और सेना सेवा कोर की विभिन्न इकाइयों के चार अन्य सैन्यकर्मी भी शामिल रहे। सेना के अधिकारियों के अनुसार यह अभियान 16 नवंबर को गया से शुरू हुआ है और तीन दिसंबर को बेंगलुरु में पूरा होगा।