सीसीटीवी से खुली पहचान: महिला का कुंडल लूटने वाले शातिर से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने से गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, फरीदपुर (बरेली)। पति के साथ बाइक से ससुराल जा रही महिला के कान से कुंडल लूटकर भागे बदमाश को पुलिस ने आखिरकार घेर लिया। सीसीटीवी फुटेज खंगालने और लगातार जांच के बाद पुलिस ने उसकी पहचान कर ली थी। पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर सोमवार सुबह घेराबंदी कर दी गई।

पुलिस को देखते ही बदमाश ने तमंचे से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर महिला का लूटा गया कुंडल, तमंचा और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली।

कैंट थाना क्षेत्र के कमालपुर पालपुर गांव निवासी सुनील 30 अक्टूबर को अपनी पत्नी ईशु के साथ बाइक से फरीदपुर स्थित ससुराल जा रहे थे। शाम करीब पांच बजे दशमेश ढाबे के पास पीछे से आए बाइक सवार बदमाश ने उनकी पत्नी के कान से कुंडल खींचकर फरार हो गए।

अचानक हुई इस वारदात से दंपती हतप्रभ रह गए। सुनील की तहरीर पर फरीदपुर थाने में अज्ञात बदमाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। वारदात के बाद पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। लगातार जांच और फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाश की पहचान करने में सफल रही। उसकी तलाश में पुलिस टीमें जुटी थीं। सोमवार सुबह मुखबिर ने सूचना दी कि कुंडल लूटने वाला बदमाश उगनपुर गांव के आसपास बाइक से घूम रहा है।