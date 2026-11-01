बरेली के इस गांव में एक भी वाल्मीकि परिवार नहीं, फिर भी नाम है 'मेहतरपुर'... 22 साल से 'रामगढ़' बनने का इंतजार!

कमलेश शर्मा, बरेली। बिथरी चैनपुर विधानसभा के भुता ब्लाक क्षेत्र में मेहतरपुर करोड़ गांव को 22 साल पहले रामगढ़ में परिवर्तित करने के लिए ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत स्तर से प्रस्ताव पास किया गया था। जिला प्रशासन ने प्रस्ताव अनुमोदित कर शासन को भेजा था, लेकिन अभी तक गांव का नाम परिवर्तित होने वाली फाइल सरकारी फाइलों में दबकर रह गई है।

प्रधान ने यह पहल तत्कालीन जिलाधिकारी के सुझाव पर की थी, क्योंकि मेहतरपुर गांव में एक भी वाल्मीकि परिवार नहीं रहता है। ग्राम पंचायत की ओर से पुरानी फाइल निकलवाकर दोबारा प्रयास शुरू किए जा रहे हैं ताकि मेहतरपुर की पहचान रामगढ़ के रूप में होने लगे।

सरकारी अस्पताल, पशु चिकित्सालय, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाईस्कूल, कन्या पाठशाला, साधन सहकारी समिति से समृद्ध आदर्श गांव मेहतरपुर करोड़ में सप्ताह में दो दिन बाजार भी लगता है। गांव का नाम परिवर्तन की कवायद 2004 में तत्कालीन प्रधान सुषमा यादव और उनके पति पूर्व प्रधान ओमपाल सिंह यादव ने की थी। ग्राम पंचायत की किसी समस्या को लेकर वह लोग तत्कालीन जिलाधिकारी मूलचंद यादव से मिलने उनके कार्यालय में पहुंचे थे।

गांव का नाम सुनकर डीएम ने सवाल किया था कि क्या गांव में वाल्मीकि समाज के लोगों की संख्या अधिक है, लेकिन जब यह बताया गया कि गांव में एक भी वाल्मीकि परिवार नहीं रहता तो उन्होंने नाम परिवर्तित कराने की सलाह दी थी।