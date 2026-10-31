बटन दबाते ही गूंजेंगे पटाखे और बदलेंगे रंग: दिवाली सजावट के लिए आई अनोखी पटाखा झालर और स्मार्ट लाइट्स

नीलेश प्रताप सिंह, बरेली। दीपोत्सव को लेकर बाजार की रौनक धीरे-धीरे बढ़ने लगी है। घरों और प्रतिष्ठानों को रोशन करने और सजाने के लिए इस बार बाजार में परंपरागत झालरों से आगे बढ़कर तकनीक और आकर्षक डिजाइन का मेल देखने को मिल रहा है।

नगर निगम के पीछे रोडवेज मार्ग पर सजे इलेक्ट्रानिक बाजार में रंग-बिरंगी एलईडी झालरों से लेकर मोबाइल व बटन से संचालित होने वाली स्मार्ट नियान लाइट, लेजर प्रोजेक्टर, डायमंड कट झालर और फैंसी झूमरों की वैरायटी उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि इस बार ऐसी फैंसी पटाखा झालर भी लोगों का ध्यान खींच रही हैं, जिसका बटन दबाते ही पटाखे जैसी आवाज के साथ धमाका हो रहा है। इससे बच्चों को हाथ में पटाखे पकड़कर जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

साथ ही सजावटी लाइटों में स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल भी आकर्षण का केंद्र है। मोबाइल एप और ब्लूटूथ के जरिये संचालित होने वाली स्मार्ट लाइटों में मनपसंद रंग और रोशनी के पैटर्न चुने जा रहे हैं। कुछ वैरायटी में संगीत की धुन के साथ रोशनी बदलने का विकल्प भी मिल रहा है। वहीं, स्मार्ट नियान लाइटों को दीवारों, बालकनी और घर के बाहरी हिस्सों की सजावट में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए अलग-अलग लंबाई के अनुसार रेट भी 15 रुपये से 650 रुपये तक हैं। इसके अलावा पर्दे की तरह लटकने वाली कर्टेन लाइट, पानी की बूंदों जैसी रेनड्राप झालर और ऊपर से नीचे तक रोशनी की लहर पैदा करने वाली फैंसी लाइटें भी ग्राहकों को भा रही हैं।