बरेली जंक्शन पर अभ्यर्थियों की भीड़, जम्मूतवी-कोलकाता एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए मची अफरातफरी

जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली जंक्शन पर शुक्रवार को अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जम्मूतवी-कोलकाता एक्सप्रेस के प्लेटफार्म एक पर पहुंचते ही ट्रेन में सवार होने के लिए अभ्यर्थियों में होड़ मच गई।

ट्रेन के पूरी तरह रुकने से पहले ही कई अभ्यर्थियों ने चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास शुरू कर दिया। ट्रेन रुकते ही कोच में जगह पाने के लिए धक्कामुक्की होने लगी। कई अभ्यर्थी आरक्षित कोच में भी चढ़ गए।