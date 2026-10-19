मुंबई में टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद एक्शन में पुलिस, दिशा पाटनी के बरेली वाले घर की बढ़ाई गई सुरक्षा

जागरण संवाददाता, बरेली। फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। घर पर एक मुख्य आरक्षी और तीन सिपाहियों की ड्यूटी लगातार रहती है, मगर मुंबई में अभिनेता टाइगर श्राफ पर हमले की घटना के बाद पुलिस और सतर्क हो गई है।

सीओ प्रथम आशुतोष शिवम और कोतवाली इंस्पेक्टर ने दिशा पाटनी के घर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और तैनात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी की जानकारी ली। फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी की बरेली की रहने वाली हैं। इस घर में उनके पिता सेवानिवृत सीओ, बहन खुशबू पाटनी रहती हैं। दिशा पाटनी के घर पिछले साल 11 और 12 सितंबर को फायरिंग हो चुकी है, जिसमें दो लोग पकड़े भी गए थे।