लाखों के पैकेज को छोड़कर शुरू किया खुद का काम, अब 5 शहरों में युवाओं को नौकरी दे रहीं बरेली की शिल्पी

जागरण संवाददाता, बरेली। नवरात्र में मां दुर्गा की आराधना नारी शक्ति, आत्मविश्वास और संकल्प का संदेश देती है। इसी शक्ति की मिसाल जवाहर नगर निवासी डाॅ. शिल्पी दीक्षित हैं, जिन्होंने युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार दिलाने के उद्देश्य से लाखों रुपये के पैकेज को छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू किया।

चुनौतियों से भरे सफर में उन्होंने न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि हजारों युवाओं के सपनों को भी नई उड़ान दी। उनकी कंपनी डिजिटल मंत्राज अब पांच शहरों में युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ने का काम कर रही है।

डाॅ. शिल्पी ने वर्ष 2017 में डिजिटल मंत्राज की नींव रखी। इससे पहले वह एक निजी विश्वविद्यालय में प्रबंधन विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थीं। इस दौरान वह विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करती थीं और उनके प्लेसमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं।

प्रतिष्ठित कंपनियों से संपर्क और विद्यार्थियों को मिली सफलता ने उन्हें इस क्षेत्र में अपना काम शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने नौकरी की सुरक्षा छोड़कर अपने विचार को हकीकत में बदलने का फैसला किया। शुरुआत में कई चुनौतियां सामने आईं, लेकिन परिवार के सहयोग और अपने संकल्प के दम पर उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। धीरे-धीरे युवाओं का जुड़ाव बढ़ा और कंपनी का विस्तार होता गया। डाॅ. शिल्पी के अनुसार, उनकी कंपनी अब तक हजारों युवाओं को रोजगार दिलाने में सहयोग कर चुकी है।