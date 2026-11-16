चौबारी मेले में तैनात होंगे 1000 जवान, 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ने कसी कमर

जागरण संवाददाता, बरेली। चौबारी मेले में सुरक्षा व्यवस्था की पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेले में मुख्य स्नान वाले दिन डेढ़ से दो लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है।

ऐसे में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए इस बार और पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। सोमवार को अधिकारी मेला क्षेत्र में निरीक्षण कर व्यवस्थाएं भी परखेंगे।

चौबारी मेले में सबसे अधिक श्रद्धालु मुख्य स्नान वाले दिन पहुंचते हैं। इसके अलावा अन्य दिनों में लोग स्नान के साथ खरीददारी के लिए पहुंचते हैं। मेले में इस बार अधिक श्रद्धलाुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसे में पिछली वर्ष से अधिक पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे।