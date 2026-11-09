Bareilly Weather: बरेली में घना कोहरा, दृश्यता 100 मीटर; वाराणसी के बाद दूसरा सबसे अधिक प्रभावित शहर

जागरण संवाददाता, बरेली। UP Weather: जिले में मौसम में बदलाव का सिलसिला जारी है। सोमवार सुबह प्रदेश के कई जिलों में कोहरे का असर देखने को मिला। इस दौरान बरेली में घना कोहरा छाया रहा।

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में वाराणसी के बाद बरेली में सबसे अधिक कोहरा दर्ज किया गया। यहां सुबह के समय दृश्यता घटकर महज 100 मीटर रह गई, जबकि वाराणसी में बहुत घना कोहरा होने के कारण दृश्यता शून्य दर्ज की गई।