दीपावली पर रोडवेज कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: 12 दिन लगातार ड्यूटी पर मिलेंगे ₹4,800 extra, छुट्टियां Cancel

जागरण संवाददाता, बरेली। दूसरे शहरों नौकरी कर रहे लोगों की दीपावली पर घर वापसी को सुगम बनाने के लिए परिवहन निगम में रूट चार्ट तैयार किया जा रहा है। सबसे अधिक यात्रियों की भीड़ दिल्ली रूट पर रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए बरेली डिपो और रुहेलखंड डिपो की 100 से अधिक बसें दिल्ली रूट पर लगाई जाएंगी।

ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिलने बंद हो चुके हैं, इसलिए बसों पर दबाव बढ़ेगा। लोकल रूटों पर बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। चालक-परिचालकों और कर्मचारियों के लिए त्योहारी सीजन में प्रोत्साहन योजना लागू कर दी गई है। बरेली और रुहेलखंड डिपो में 241 बसें हैं, इनमें 42 एसी बसें भी शामिल हैं। दीपावली से लेकर छठ पूजा तक के लिए छह नवंबर से 17 नवंबर तक अधिकतम बसों को रूटों पर संचालित कराने के लिए परिवहन निगम ने प्रोत्साहन योजना लागू कर दी है।

इस अवधि में निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। विशेष परिस्थिति में विभागाध्यक्ष की अनुमति से ही अवकाश स्वीकृत किए जा सकेंगे। त्योहार पर दिल्ली रूट पर यात्रियों को सबसे अधिक दबाव रहता है, इसको देखते हुए दोनों डिपो की बसें इस रूट पर बढ़ाई जा रही हैं। लखनऊ, हल्द्वानी, आगरा रूटों पर भी बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। लोकल रूटों पर बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे।

रूटों पर निगरानी के लिए क्षेत्रीय प्रबंधकों की भी ड्यूटी लगाई गई है। बरेली के आरएम को बरेली-कटरा, मेरठ के आरएम को गाजियाबाद-मेरठ, गाजियाबाद के आरएम को कौशांबी-सिकंदराबाद रूट की जिम्मेदारी दी गई है। सभी एआरएम डिपो में मौजूद रहकर बसों का संचालन कराएंगे।