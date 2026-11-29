नीलेश प्रताप सिंह, बरेली। शहर की यातायात व्यवस्था अब अलग-अलग विभागों के बीच नहीं उलझेगी। सड़क बनने के बाद फुटपाथ छूट जाने तो कहीं जाम और सार्वजनिक परिवहन में तालमेल न होने की समस्या को जड़ से खत्म करने की तैयारी है। नगर निगम की व्यापक गतिशीलता योजना (सीएमपी) में शहर के लिए 'एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण' (यूएमटीए) के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। यह प्राधिकरण यातायात योजनाओं की दिशा तय करने से लेकर बजट प्रबंधन और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की धुरी बनेगा।

नगर निगम की ओर से कंप्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) तैयार करने वाले विशेषज्ञों के अनुसार अभी शहरी परिवहन की जिम्मेदारी केंद्र, प्रदेश और स्थानीय निकायों में बंटी है। तालमेल के अभाव में कई बार एक ही काम दोहराया जाता है, इससे सड़क परियोजनाएं फुटपाथ, गैर-मोटर चालित वाहनों और सार्वजनिक परिवहन से नहीं जुड़ पातीं। इसी विसंगति को दूर करने के लिए सीएमपी में यूएमटीए के तीन विकल्प सुझाए गए हैं।

पहला- स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण बने, लेकिन इसमें नए कानून और शासन की मंजूरी में लंबा समय लग सकता है। दूसरा- प्रदेश के नगर परिवहन निदेशालय (डीओयूटी) को यह भूमिका दी जाए। तीसरा- प्राधिकरण को नगर निगम के प्रति जवाबदेह बनाया जाए।

नगर निगम स्थानीय जरूरतों से तो वाकिफ है, मगर रेलवे और एनएचएआइ जैसी केंद्रीय एजेंसियों से तालमेल और तकनीकी क्षमता की कमी को चुनौती बनने की बात भी कही है। ऐसे में सीएमपी ने संस्तुति की है कि प्रदेश के नगर परिवहन निदेशालय को शीर्ष संस्था बनाया जाए और बरेली नगर निगम में एक समर्पित 'परिवहन प्रकोष्ठ' गठित हो। यह प्रकोष्ठ शहर के रोजमर्रा के यातायात मुद्दों को देखेगा और सीधे निदेशालय को रिपोर्ट करेगा।

सरकारी एजेंसियों के साथ ई-रिक्शा संघ भी होंगे शामिल प्रस्तावित परिवहन प्रकोष्ठ में सरकारी व गैर-सरकारी दोनों पक्षों की भागीदारी रहेगी। सरकारी स्तर पर शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन, परिवहन व प्रदूषण नियंत्रण विभाग के साथ नगर निगम, आरटीओ और यातायात पुलिस शामिल होगी।