बरेली रूट डायवर्जन: शहर में भारी वाहनों की नो-एंट्री, BJP की पदयात्रा को लेकर ट्रैफिक डायवर्ट, स्कूल वाले बच्चे समय से निकलें

जागरण संवाददाता, बरेली। भाजपा की पद यात्रा की वजह से मंगलवार को सुबह सात बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। रोडवेज बसों का पुराने बस अड्डे से संचालन नहीं होगा और सिर्फ सेटेलाइट अड्डे से ही संचालित होंगी। इसके अलावा छोटे वाहनों को भी डायवर्ट किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने स्कूलों में बच्चों को समय से भेजने का भी अनुरोध किया है ताकि जाम से उन्हें परेशानी न हो।

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक परसाखेड़ा रोड नंबर एक, बिलवा पुल, लालपुर कट, विलयधाम, नवदिया झादा, ट्रांसपोर्टनगर, रामगंगा तिराहा, बुखारा मोड़ से कोई भी भारी वाहन शहर की तरफ प्रवेश नहीं करेगा। इसके अलावा सेलेक्शन पाइंट, डेलापीर तिराहा, राजेंद्र नगर, श्यामगंज, 100 फुटा पूर्वी, 100 फुटा पश्चिमी, सूद धर्म कांटा, इज्जतनगर, संजयनगर आदि क्षेत्र में पड़ने वाले विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों, विद्यालय प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों से अनुरोध है कि अपने-अपने विद्यालयों के बच्चों को समय से पूर्व स्कूल भेजने के लिए निर्देश दें, ताकि जाम की समस्या का सामना न करना पड़े और लोग कार्यक्रम के दृष्टिगत वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें।