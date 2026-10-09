बरेली से उत्तराखंड और मथुरा जाना होगा बेहद आसान, अब चलेंगी 25 नई एसी बसें; जानें रूट और सुविधाएं

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में नगर निगम की ओर से 25 एसी बसों का संचालन कराया जा रहा है। अब पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं ही नहीं मथुरा और उत्तराखंड के हल्द्वानी तक यात्रियों को एसी बस से यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। कैबिनेट में जिले को 25 एसी बसों का आवंटन करने की मंजूरी मिल चुकी है।

प्रदेश के 18 शहरों में 1,725 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस योजना को जीसीसी (ग्रास कास्ट कांट्रैक्ट) माडल पर लागू किया जाएगा। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि बसें 9 और 12 मीटर लंबाई की होंगी।

आगरा से नोएडा तक 18 शहरों को मिलेगी नई बस सेवा योजना में आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा-वृंदावन, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, शाहजहांपुर, सहारनपुर, वाराणसी और नोएडा जेवर सहित 18 शहरों को शामिल किया गया है।

बता दें कि बरेली रीजन में 25 एसी बसों का आवंटन सालभर पहले ही कर दिया गया था, लेकिन यहां चार्जिंग स्टेशन न होने के कारण बसें नहीं मंगाई गई थीं। पिछले महीने पुराना बस अड्डा परिसर में चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम शुरू हो चुका है।