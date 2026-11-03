मिठाई खरीदने से पहले सावधान! बिना 'Use By Date' वाली मिठाई ले सकती है आपकी सेहत का हिसाब

मनीस पांडेय, बरेली। खाद्य सुरक्षा आयुक्त रोशन जैकब ने सभी मिठाई की दुकानों पर यूज बाई डेट लिखना अनिवार्य कर दिया है, जिसका अर्थ है कि यह मिठाई किस तारीख तक प्रयोग में लाई जा सकती है। शहर की कुछ चुनिंदा दुकानों पर ही इस नियम का पालन हो रहा है। वहीं अधिकांश दुकानों से बिना तारीख के ही मिठाइयां बेची जा रही हैं।

जिले में करीब दो हजार मिठाई की दुकानें हैं। वहीं बरेली की बर्फी एक जिला एक व्यंजन में शामिल मिठाई है। मिठाई तैयार करने के बाद यूज बाई डेट लिखने का आदेश सितंबर महीने में ही आ गया था। 15 अक्टूबर से प्रदेश की सभी मिठाई दुकानों पर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, जिससे आमजन को ताजी व सही मिठाई खाने को मिले। इस नियम में अभी तक दुकानदार हाथ से लिखी एक पर्ची मिठाई की ट्रे के आगे लगा दे रहे हैं, जहां वह अपने अनुसार मिठाई की संभावित यूज बाई डेट लिख रहे हैं। वहीं कुछ दुकानदार इसमें भी गड़बड़ी कर रहे हैं। नावेल्टी चौराहे पर स्थित एक दुकान पर यूज बाई डेट की जगह लिखा है दो दिन, तीन दिन, चार दिन। ऐसे में ग्राहक को यह पता करना मुश्किल है कि यह मिठाई कब बनी और कब तक ताजी रहेगी।