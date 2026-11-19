जागरण संवाददाता, बरेली। जिले की चार चीनी मिलों में नवीन पेराई सत्र आरंभ हो चुका है। गन्ना के खेतों में नमी का असर परता पर पड़ रहा है। शुरूआती सप्ताह में आठ से पौने नौ के बीच में परता आ रहा है। इसका मतलब एक क्विंटल गन्ने में आठ से पौने नौ किलो तक चीनी का उत्पादन मिल रहा है।

किसानों को गन्ना मूल्य का 14 दिन के भीतर भुगतान का आदेश है, जबकि सप्ताहभर में ही भुगतान शुरू कर हर तीसरे दिन भुगतान किया जा रहा है। चीनी के भाव बढ़ने से अक्टूबर के अंत में ही नवीन पेराई सत्र शुरू कराने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन लगातार बरसात होने के कारण मीरगंज, फरीदपुर और बहेड़ी स्थित त्रिवटीनाथ चीनी मिल 11 नवंबर को शुरू हुई थी, जबकि किसान सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा में 16 नवंबर को पेराई सत्र आरंभ हुआ है।

खेतों में नमी होने की वजह से चीनी मिलों में अभी अपेक्षित परता नहीं मिल पा रहा है। पिछली साल परता 11 से 12 तक पहुंचा था। गन्ना मूल्य भुगतान के लिए प्रशासन का दबाव बना हुआ है। नियम तो 14 दिन के भीतर भुगतान का है, लेकिन मीरगंज और फरीदपुर चीनी मिलों से पांच दिन में ही भुगतान किया जा रहा है। जिला गन्ना अधिकारी दिलीप कुमार सैनी का कहना है कि शुरूआती दौर में चीनी मिलों को परता कम मिल रहा है, लेकिन सप्ताहभर इसमें सुधार आना शुरू हो जाएगा।

जिलाधिकारी के निर्देशन में बुधवार को जिला गन्ना अधिकारी और उप जिलाधिकारी बहेड़ी ने सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा का औचक निरीक्षण किया। चीनी मिल के मुख्य महाप्रबंधक ने अवगत कराया कि दो दिन पहले पूजन हुआ था, आज से विधिवत गन्ना पेराई शुरू कर दी गई है। निरीक्षण के समय चीनी मिल संचालित अवस्था में पाई गई तथा कृषकों द्वारा मिल को सुचारू रूप से गन्ने की आपूर्ति की जा रही थी।