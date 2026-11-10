छठ मनाने के लिए दिल्ली जाना आसान, बरेली से चलेंगी चार स्पेशल ट्रेनें; देखें टाइमिंग और हॉल्ट स्टेशन

जागरण संवाददाता, बरेली। दिल्ली की ओर से आने वाली ट्रेनों में छठ की वजह से अभी भी यात्रियों को सीट नहीं मिल रही हैं। वहीं दीपावली पर घर से काम पर वापस जाने वालों की भी परेशानी बढ़ गई है।

दिल्ली और पंजाब की ओर जाने वाली ट्रेनों में भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। ऐसे में रेलवे की ओर से और स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है। बरेली जंक्शन पर दोपहर में अवध असम एक्सप्रेस गुजरी तो इसके एसी के डिब्बे भी फुल थे। गैलरी में भी यात्री बैठे हुए थे। दीपावली पर घर वापसी के लिए ट्रेनों में पहले से ही कंफर्म टिकट नहीं मिल रहे है। ऐसे में यात्री सामान्य टिकट पर ही जनरल के साथ स्लीपर और एसी कोच में सफर कर रहे हैं और जुर्माना भी भर रहे हैं। वहीं रात के समय दिल्ली की ओर वापस जाने वाली ट्रेनों में भी काफी भीड़ रही।

भैया दूज के बाद भीड़ और बढ़ने की संभावना है। रेलवे की ओर से बरेली से 60 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं और नियमित ट्रेनें भी 100 से अधिक गुजरती हैं। लंबी दूरी की 19 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं, इसके बावजूद समस्या बनी हुई है।

चार और स्पेशल ट्रेनें चलाईं रेलवे की ओर से दीपावली और छठ की वजह से चार और स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये सभी ट्रेनें अनारक्षित हैं, इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। रेलवे के मुताबिक नौ नवंबर को 04215 अयोध्या कैंट-दिल्ली अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जो अयोध्या से रात 20:00 बजे चलकर बरेली जंक्शन से देर रात में 02:37 बजे रवाना होगी और दिल्ली सुबह 8:10 बजे पहुंचेगी।